Россия отказалась от военных учений близ границ стран НАТО

В период пандемии коронавируса COVID-19 российские военные не планируют проводить учения вблизи соприкосновения со странами НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Лаврова, военные РФ заявили, что сокращают масштаб учений.

«На период ... коронавирусной инфекции, наши военные сообщили о том, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом», — заявил Лавров.

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