В Росморречфлоте рассказали о создании беспилотных судов

Руководитель Росморречфлота Александр Пошивай рассказал, что в России уже создается тестовая акватория для проведения испытаний беспилотных судов и разрабатываются правовые нормы для их использования, передает ТАСС.

По его словам, Росморечфлот совместно с Минтрансом страны занимаются правовыми вопросами для использования судов без экипажа. Уже известно, что корабли будут работать на основе технологии ГЛОНАСС и российского программного обеспечения.

Также в настоящее время на внутренних водных путях «Администрации «Волго-Балт» идет активная разработка тестовой акватории для испытаний таких судов.

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