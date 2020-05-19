Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР. В данном сюжете советский контингент был назван оккупационным.

В материале сообщается, что к середине 1980-х годов германо-советскую дружбу обе стороны сознательно поддерживали только на формальном и обезличенном уровне.

Отмечается, что частные контакты между местными жителями ГДР и находящимися там советскими военными никуда не девались.

«Однако русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами. Раздражали их маневры, разбитые военной техникой дороги и поля, а также жены офицеров, которые с утра скупали все в магазинах. Когда русские наконец ушли, так называемая «дружба» была уже давно забыта», — сказано в публикации.

При этом обращается внимание на то, что в настоящее время восточные немцы выступают за улучшение отношений с Россией в силу своей исторической памяти.

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