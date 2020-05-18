Балтийский флот получит шесть ракетных кораблей «Каракурт»

Балтийский флот в скором времени получит шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 («Каракурт»). Об этом сообщает сайт Минобороны России со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом России Николая Евменова.

Он отметил, что корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения морскими судами новых поколений.

По словам Евменова, четыре «Каракута», которые получит этот флот, будут вооружены корабельными зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-М».

В первую очередь данным вооружением оснастят малый ракетный корабль «Одинцово». Испытания «Панциря» на этом судне запланированы на ближайшее время.