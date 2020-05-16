Коронавирус выявлен более чем у 2,8 тысячи российских военнослужащих и курсантов
Коронавирус нового типа выявлен у 1 622 российских военных в органах военного управления и воинских частях, а также у 1 216 военнослужащих в военных вузах, сообщается в бюллетене Министерства обороны России.
Общее число военнослужащих с подтвержденным коронавирусом составляет 2 838 человек, следует из данных министерства.
При этом в воинских частях и органах управления выздоровел 721 человек, в вузах – 916 человек.
По состоянию на 16 мая, в России зафиксировано 242 043 случая новой коронавирусной инфекции, из них 2 537 — с летальным исходом. Вылечились 63 166 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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