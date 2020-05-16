США увидели в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Линия противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике находится под угрозой из-за того, что российская сторона наращивает свое присутствие в Арктике. Об этом заявил зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.

По мнению Мерфи, Россия создала в Арктике новые военные бригады и командования, а также смогла восстановить «инфраструктуру времен холодной войны». Кроме того, в Арктике теперь есть российские аэродромы и порты, а также государство намеревается разместить системы С-400 на Кольском полуострове.

«Подобное наращивание военного присутствия выходит за рамки территориальной обороны», — полагает он.

Мерфи обвинил РФ и Китай в попытке бросить вызов американским интересам. Он считает, что подобные действия могут помешать США и Канаде оперативно ответить в случае кризиса и «поставят под угрозу Фареро-Исландский рубеж».

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