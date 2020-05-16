Источник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта

Источник рассказал ТАСС,что в России началось производство новейших истребителей Су-35 для Египта.

Собеседник агентства добавил, что строительство истребителей будет идти на авиационном заводе им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

Он добавил, что военные летательные аппараты будут поставляться ВВС Египта в рамках заключенного в 2018 году контракта.

Источник не уточнил сроки первой поставки, поскольку на них могут повлиять введенные в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19 ограничения.

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