Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых наемников для нападения на Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в Колумбии сейчас идет подгтовка новых наемников для атак на Боливирианскую республику. Об этом сообщает VTV.

По его словам, у венесуэльских властей имеются данные, имена, фамилии, местоположение, сведения об организаторах, а также «тех, кто их покрывает».

«Снова все указывает на (президента Колумбии. — прим. ред.) Ивана Дуке», — сказал Мадуро.

3 мая глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По словам президента Венесуэлы, среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американцев, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США Дональда Трампа.

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