На оружейном заводе в болгарском Казанлыке произошел взрыв
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На территории оружейного завода «Арсенал» в болгарском городе Казанлык произошел взрыв. Об этом информирует Btv.
Отмечается, что взрыв был зафиксирован в цехе по производству дымовых гранат.
Двое работников легко пострадали.
При взрыве случились разрушения.
В настоящее время на месте происшествия находятся представители специальных служб.
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