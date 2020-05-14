На оружейном заводе в болгарском Казанлыке произошел взрыв

На территории оружейного завода «Арсенал» в болгарском городе Казанлык произошел взрыв. Об этом информирует Btv.

Отмечается, что взрыв был зафиксирован в цехе по производству дымовых гранат.

Двое работников легко пострадали.

При взрыве случились разрушения.

В настоящее время на месте происшествия находятся представители специальных служб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Три человека подорвались на военном полигоне под Кемерово

— В Удмуртии ликвидировали пожар на территории бывшего арсенала

— Жители бывшего военгородка в Удмуртии начали уезжать после взрывов боеприпасов