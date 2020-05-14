Boeing поставит в Саудовскую Аравию более 1 тысячи ракет

Американская компания Boeing получила контракты на производство и поставку Саудовской Аравии более 1 тыс. ракет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Пентагона.

Речь идет о 650 крылатых ракетах воздушного базирования SLAM ER и 402 противокорабельных ракетах Harpoon Block I.

Производство и поставка SLAM ER оценивается в $1,971 млрд. Предполагается, что они поступят в королевство в декабре 2028 года.

402 ракеты Harpoon Block II поступят Саудовской Аравии по другому контракту, общая сумма которого составляет $656,9 млн. Завершение работ по контракту запланировано на декабрь 2026 года.

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