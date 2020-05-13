США возобновят военные учение в Европе, несмотря на коронавирус

Вооруженные силы США проведут масштабные учения Allied Spirit на территории Польши с 5 по 19 июня, несмотря на распространение пандемии короонавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Командования Армии США в Европе.

«Все меры предосторожности в связи с COVID-19 будут соблюдены с тем, чтобы обеспечить защиту здоровья участвующих войск», — говорится в сообщении военных.

В учениях Allied Spirit, по словам Командования, должны принять участие шесть тысяч американских и две тысячи польских военных. Масштабная тренировка является уменьшенной версией учений Defender Europe-2020, которые должны были стать крупнейшими на континенте со времен Холодной войны, но были отменены из-за пандемии коронавируса.

Ранее руководство США планировало перебросить на учения Defender Europe-2020 около 20 тысяч солдат и офицеров НАТО. Они должны были отработать сценарий потенциального крупномасштабного столкновения с противником Альянса. Во время их проведения военные также намеревались отработать воздушный десант на территорию Прибалтики и Грузии.

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