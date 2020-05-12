Норвежцы боятся реакции России на новый американский радар

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Жители норвежского города Варде бояться реакции России на модернизацию радара системы «Глобус», который расположен в их городе. Об этом сообщает издание NRK.

Норвежские вооруженные силы устанавливают на радар новое американское оборудование. По словам мэра Варде, радар является «занозой в глазу у России» и его модернизация может вызвать острую реакцию.

«Мы живем так близко к России, а сейчас идет чуть ли не полноценная война. Это угроза нашему городку. Просто ужасно», — поделился один из жителей Варде.

В феврале прошлого года директор норвежской разведки Мортен Хага Лунде заявил, что Россия якобы имитировала авиаудар по норвежскому разведывательному радару «Глобус-II».

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