Норвежцы боятся реакции России на новый американский радар
Жители норвежского города Варде бояться реакции России на модернизацию радара системы «Глобус», который расположен в их городе. Об этом сообщает издание NRK.
Норвежские вооруженные силы устанавливают на радар новое американское оборудование. По словам мэра Варде, радар является «занозой в глазу у России» и его модернизация может вызвать острую реакцию.
«Мы живем так близко к России, а сейчас идет чуть ли не полноценная война. Это угроза нашему городку. Просто ужасно», — поделился один из жителей Варде.
В феврале прошлого года директор норвежской разведки Мортен Хага Лунде заявил, что Россия якобы имитировала авиаудар по норвежскому разведывательному радару «Глобус-II».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Авиаудар по Норвегии»: в Осло испугались российских Су-24
— Можем ответить: МИД об американской РЛС в Норвегии