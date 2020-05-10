Минобороны Турции: 11 человек пострадали при теракте в сирийском Эль-Бабе
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Одиннадцать человек получили ранения в результате террористического акта в городе Эль-Баб в Сирии, сообщает министерство обороны Турции на своей странице в Twitter.
Теракт с использованием взрывного устройства был совершен в центре города, говорится в сообщении.
Турецкая сторона возлагает ответственность за атаку на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов.