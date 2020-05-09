Рябков: США могут прибегнуть к перекладыванию ответственности в ситуации с ДСНВ
Замглавы министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что власти США могут снова прибегнуть к приему перекладывания ответственности в ситуации с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает «Интерфакс».
По его мнению, аналогичными мерами американские власти пользовались и в ситуации с Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Поведение включает не только практические действия, но и риторику, которой обрамляются те или иные шаги», — уточнил Рябков.
Он подчеркнул, что судьба ДСНВ «находится под вопросом», как и будущее ДРСМД, из которого США «вполне могут выйти». Замглавы МИД добавил, что при этом существуют и другие моменты американского правительства в этой сфере, которые вызывают настороженность.
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