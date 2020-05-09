Волонтеры Победы поздравили более 50 тыс. ветеранов по всему миру

Волонтеры поздравили 9 мая более 50 тыс. ветеранов по всему миру, говорится в пресс-релизе ВОД «Волонтеры Победы», который поступил в «Газету.Ru» в субботу.

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, «Волонтеры Победы» из России и 46 государств сделали все, чтобы ветераны все же смогли почувствовать атмосферу праздника и благодарность людей, ради будущего которых они стояли до самого конца.

Ключевыми мероприятиями стали:

— поздравления по телефону: добровольцы сказали слова благодарности и передали поздравления участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла и детям войны;

— акция «Письмо Победы»: любой желающий мог сказать «спасибо» лично, написав слова благодарности ветеранам и отправив письма «Волонтерам Победы»; к поздравлениям присоединились звезды кино, музыки и спорта;

— акция «Однополчане»: добровольцы помогают однополчанам, фронтовым друзьям, их родственникам увидеть друг друга с помощью видеосвязи, несмотря на расстояния и условия самоизоляции;

— концерты под окнами ветеранов: «Волонтеры Победы» поздравляют героев войны, соблюдая режим самоизоляции;

— «Цветы Победы»: к волонтерам, работающим в штабах «Единой России» по помощи гражданам в период коронавируса, поступали просьбы от ветеранов о возложении цветов;

— «Палисадник Победы»: находясь на самоизоляции, ветераны Великой Отечественной войны не могут ухаживать за придомовыми участками. Волонтеры Победы навели порядок и высадили цветы и растения под окнами Героев в честь Дня Победы и в знак благодарности за совершенный ими подвиг.

«9 мая ветераны привыкли делиться воспоминаниями, слушать военные песни. Также Герои ждут в гости и волонтеров, чтобы тепло поговорить за чашечкой чая. В этом году в связи с коронавирусом поздравить ветеранов в привычном формате нельзя, но добровольцы постарались сделать так, чтобы ветераны не почувствовали себя одинокими или забытыми, — рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. — Сейчас нашим Героям как никогда нужны поддержка, внимание и живое человеческое общение, поэтому именно его мы организовали всеми возможными и, главное, безопасными для здоровья способами».