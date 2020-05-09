Воздушный парад прошел в Москве
В Москве прошел воздушный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция мероприятия велась в эфире «Первого канала».
В Минобороны заявили, что в небе над столицей окажутся 75 военных самолетов и вертолетов, а всего в авиапарадах по России примут участие 597 воздушных боевых единиц.
Так, в воздушном параде в Москве приняли участие вертолет Ми-26, а также ударные вертолеты Ми-35М и Ка-52. Кроме того, в параде примут участие самолет-разведчик А-50У, тройка Ил-76МД, а также бомбардировщики Ту-95МС. Имитировать дозаправку в небе будут бомбардировщик Ту-160 и топливозаправщик Ил-78.
Штурмовики Су-25 закроют воздушный парад, окрасив небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
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