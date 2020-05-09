Авиапарад прошел в Волгограде
В Волгограде прошла воздушная часть парада, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости».
Боевые самолеты и вертолеты совершили полет над Мамаевым курганом. В параде приняли участие Ми-35, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, а также самолеты Су-27, Су-25, Су-34, которые пролетели на высоте от 100 до 300 метров.
Власти области уточнили, что массовые мероприятия в регионе отменены из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Мемориальный комплекс также закрыт для посещения.
Губернатор региона Андрей Бочаров возложил цветы в зале Воинской Славы, а также к Малой братской могиле и могиле маршала СССР Василия Чуйкова.
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