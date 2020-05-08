1 576 российских военнослужащих заразились коронавирусом

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Число заразившихся военнослужащих в ВС РФ и университетах Минобороны достигло 1 576 человек, передает ТАСС заявление Минобороны РФ.

«В период с марта по 8 мая установлено 1 576 военнослужащих с положительными результатами», — сообщили в министерстве.

По информации военных, коронавирус зафиксирован также у 187 кадетов довузовских учебных заведений, 384 инфицированных обнаружено среди гражданского персонала Минобороны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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