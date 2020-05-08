В Турции частично ввели в эксплуатацию системы С-400

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В Турции частично ввели в эксплуатацию российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает издание Milliyet со ссылкой на заявление главы Управления оборонной промышленности страны Исмаила Демира.

«Процесс развертывания С-400 продолжается. Определенные системы были введены в эксплуатацию», — уточнил он.

Кроме того он отметил, что у Москвы не будет «желаемого доступа» к развернутым в Турции С-400, но РФ продолжит заниматься техническим обслуживанием и поддержкой оборудования.

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