Первые системы ПВО С-500 «Прометей» поступят на вооружение в 2021 году
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Первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 «Прометей» будут переданы Вооруженным силам России в 2021 году, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом на 2021 год также запланировано заключение государственного контракта на закупку С-500 с поставкой в 2025 году, добавил замминистра.
По словам Криворучко, в настоящее время комплексы зенитной ракетной системы С-500 проходят предварительные испытания.
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