Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги

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Министерство обороны России рассекретило архивные документы об освобождении Праги от фашистской оккупации 9 мая 1945 года, сообщается на сайте Минобороны.

В честь 75-летия освобождения Праги на сайте министерства открыт новый мультимедийный раздел «Последний бой перед Победой», говорится в сообщении.

В новом разделе собраны ранее засекреченные журналы боевых действий, приказы, донесения и наградные листы. Кроме того, обнародован план Пражской наступательной операции.

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