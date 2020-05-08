Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
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Министерство обороны России рассекретило архивные документы об освобождении Праги от фашистской оккупации 9 мая 1945 года, сообщается на сайте Минобороны.
В честь 75-летия освобождения Праги на сайте министерства открыт новый мультимедийный раздел «Последний бой перед Победой», говорится в сообщении.
В новом разделе собраны ранее засекреченные журналы боевых действий, приказы, донесения и наградные листы. Кроме того, обнародован план Пражской наступательной операции.
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