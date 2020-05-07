Посольство РФ в Норвегии прокомментировало учения НАТО в Баренцевом море
Посольство России в Норвегии считает, что учения кораблей НАТО в Баренцевом море не способствуют поддержанию безопасности в регионе. Об этом говорится в комментарии дипмиссии телерадиокомпании NRK, опубликованном на Facebook.
«Наращивание подобной военной активности рядом стран НАТО в Арктике не способствует поддержанию общей безопасности, стабильности и предсказуемости в регионе», — заявили в посольстве.
Кроме того, там отметили, что на данный момент, учитывая стремление США демонтировать последние элементы контроля над вооружениями, с их стороны актуальны другие действия — запуск профильных переговоров, восстановление взаимного доверия и полноценных связей по военной линии.
Ранее стало известно, что 4 мая в акваторию Баренцева моря вошли 3 американских фрегата: «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт», и одно судно ВМС Великобритании под названием «Кент».
В наццентре управления обороной России заявили, что Северный Флот следит за действиями корабельной ударной группы НАТО.
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