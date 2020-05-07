В Совфеде прокомментировали учения кораблей НАТО у российской границы
Член Совета Федераций России Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter операцию кораблей НАТО в Баренцевом море.
По его словам, действия фрегатов являются бессмысленными.
«Пару месяцев НАТО изнывала от безделия — и вот наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России», — написал сенатор.
Он также отметил, что Швейцария отказалась принимать участие в учениях, так как посчитала их ненужными и опасными.
Ранее стало известно, что 4 мая в акваторию Баренцева моря вошли 3 американских фрегата: «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт», и одно судно ВМС Великобритании под названием «Кент».
В наццентре управления обороной России заявили, что Северный Флот следит за действиями корабельной ударной группы НАТО.
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