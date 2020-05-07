Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА «Новости».
В акваторию вошли 3 американских фрегата: «Портер», »Дональд Кук», »Франклин Рузвельт», и одно судно ВМС Великобритании под названием «Кент». Это произошло 4 мая.
На сайте Шестого флота пояснили, что целью кораблей в Баренцевом море является проведение операций по обеспечению безопасности, а российские власти в курсе предстоящих маневров.
Ранее в наццентре управления обороной России заявили, что Северный Флот следит за действиями корабельной ударной группы НАТО.
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