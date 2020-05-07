Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море

<img src="//img.gazeta.ru/files3/585/13075585/001-pic905-895x505-28702.jpg">

Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА «Новости».

В акваторию вошли 3 американских фрегата: «Портер», »Дональд Кук», »Франклин Рузвельт», и одно судно ВМС Великобритании под названием «Кент». Это произошло 4 мая.

На сайте Шестого флота пояснили, что целью кораблей в Баренцевом море является проведение операций по обеспечению безопасности, а российские власти в курсе предстоящих маневров.

Ранее в наццентре управления обороной России заявили, что Северный Флот следит за действиями корабельной ударной группы НАТО.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Северный флот начал следить за действиями вошедших в Баренцево море кораблей НАТО

— Сопроводил группу: российский флот встретил корабли НАТО

— Россия будет следить за военной операцией Евросоюза в Средиземном море