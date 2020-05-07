Американские журналисты смоделировали термоядерный удар по Москве

Американское издание We Are The Mighty представило, чтоб бы было с миром, если скинуть термоядерную бомбу мощностью в десять тысяч мегатонн на Москву.

Отмечается, что над созданием оружия когда-то работал физик-теоретик Эдвард Теллер (его также называют «отец водородной бомбы»). Притом США отказались от идеи разработки бомбы такой мощности, так как ее использование могло бы привести к уничтожению миллиона невинных людей.

«Смертельные ядерные выпадения немедленно привели бы к смертельным уровням радиации во многих странах и, вероятно, отравили бы землю», — говорится в тексте.

Оружие в 10 000 мегатонн было бы достаточно мощным, чтобы поджечь всю Новую Англию или всю Францию и Германию. Также журналисты смоделировали термоядерный удар по Москве и констатировали, что он бы отразился и на огромных территориях Западной Европы, а также мог бы сказаться на США.

«Теоретически такое оружие возможно <...> Разве нам нужна одна бомба, способная на такое?» — заключается статья.

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