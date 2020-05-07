Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за боевых действий США в 2019 году
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Пентагон заявил, что в результате боевых действий Соединенных Штатов в 2019 году погибли 132 мирных жителя и 91 человек был ранен, передает РИА «Новости».
Как говорится в докладе, более 20 погибших и 13 пострадавших мирных жителей зафиксировали в Ираке и Сирии, когда США проводили операции против террористов. Кроме того, скончались 108 человек и 75 были ранены в Афганистане в результате наземных и воздушных ударов.
Еще двое погибших и трое пострадавших Пентагон зарегистрировал в Сомали.
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