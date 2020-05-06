В Вооруженных силах РФ больше выздоровевших от коронавируса, чем заболевших

<img src="//img.gazeta.ru/files3/818/12903818/RIAN_6126232.HR-pic905-895x505-4970.jpg">

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Вооруженных силах РФ число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в результате большой работы военных медиков по борьбе с коронавирусом число выздоровевших превышает число заболевших.

«В нашем понимании это и может, и должно являться той самой планкой, полкой, не знаю, как ее еще можно называть. Но победить это можно только тогда, когда количество выздоровевших больше, чем количество заболевших», — сказал министр.

Шойгу также поручил оперштабу продолжить реализацию мероприятий по недопущению распространения коронавируса в ВС России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Почти 1,5 тысячи заражений COVID-19 выявлено среди российских военных

— Коронавирус выявлен у 1384 российских военных

— Более 3 тысяч случаев COVID-19 выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ