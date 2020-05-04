Северный флот начал следить за действиями вошедших в Баренцево море кораблей НАТО

Российский Северный Флот следит за действиями корабельной ударной группы НАТО, которая зашла в акваторию Баренцева моря 4 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой в наццентр управления обороной РФ.

Как отмечается, силы и средства флота тщательно отслеживают действия эсминцев УРО (ПРО): «Портер», »Дональд Кук», »Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегата УРО «Кент» ВМС Британии. Группа кораблей НАТО вошла в акватория моря около 07.00 мск в понедельник, 4 мая.

Ранее Черноморский флот России отправлялся сопровождать вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец Porter.

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