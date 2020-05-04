Военнослужащие ЦВО потушили природные пожары в Тыве
Военнослужащие Центрального военного округа полностью потушили природные пожары в Республике Тыва. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Отмечается, что военный вертолет Ми-8 АМТШ «Терминатор» сбросил с воздуха более 80 тонн воды на места пожаров в Тандинском и Каа-Хемском районах республики.
Кроме того, с 27 апреля подразделениям горной мотострелковой бригады удалось ликвидировать огненную полосу протяженностью 80 километров.
Вдоль 27 километров берега реки Шан усилиями военных появилась противопожарная полоса для защиты населенных пунктов.
В тушении пожаров участвовали более 100 военнослужащих тувинской бригады.
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