ВС РФ передали жителям сирийской провинции Хасеке более 500 наборов гумпомощи

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Российские военные передали жителям сирийского поселка Кусайр в провинции Хасеке более 500 продуктовых наборов гуманитарной помощи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя Центра по примирению враждующих сторон Павла Егорова.

«Согласовали с администрацией, проводим выездную гуманитарную акцию в целях оказания помощи местному населению. Продовольственный набор общим весом более 10 килограммов, в него входит мука, рис, сахар, а также молочные консервы», — сказал Егоров.

Он добавил, что местное население тепло встречает российских военных. По его словам, гуманитарную помощь передали на территории одной из школ. Перед началом акции ее проверили саперы на отсутствие мин.

Всего с начала работы Центра по примирению враждующих сторон Россия передала жителям Сирии более 4 тыс. тонн гуманитарной помощи.

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