Власти Афганистана освободили около 100 талибов**
Власти Афганистана выпустили из тюрьмы в Кабуле как минимум 100 членов террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России), передает TOLOnews.
По информации телеканала, освобожденные заключенные содержались в тюрьме Пул-э-Чархи.
Всего талибы требуют от властей страны выпустить из исправительных учреждений 5 тыс. пленных.
Ранее США, «Талибан» и правительство Афганистана подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут страну за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей. В мирном соглашении речь идет об освобождении до 5 тыс. заключенных талибов.
«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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