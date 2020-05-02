Власти Афганистана освободили около 100 талибов**

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Власти Афганистана выпустили из тюрьмы в Кабуле как минимум 100 членов террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России), передает TOLOnews.

По информации телеканала, освобожденные заключенные содержались в тюрьме Пул-э-Чархи.

Всего талибы требуют от властей страны выпустить из исправительных учреждений 5 тыс. пленных.

Ранее США, «Талибан» и правительство Афганистана подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут страну за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей. В мирном соглашении речь идет об освобождении до 5 тыс. заключенных талибов.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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