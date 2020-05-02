В России рассекретили документы о боях за Берлин и Рейхстаг

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Министерство обороны РФ к 75-летию завершения Берлинской наступательной операции сняло гриф «секретно» с архивных документов о боях за Берлин и Рейхстаг. С ними можно ознакомиться на сайте ведомства.

В число рассекреченных документов вошли приказы, постановления, донесения, описание характерного примера боевых действий «Бой за ст. Берзе», фотографии и не только. Например, была обнародована директива от 20 апреля 1945 года об изменении отношения к немецким военнопленным и гражданскому населению, содержание которой доводилось и разъяснялось всему личному составу Красной Армии. Офицерскому составу предъявили строгие требования, чтобы избежать случаев самоуправства над пленными. Еще раньше, 7 апреля 1945 года, Военный Совет 1-го Белорусского фронта издал постановление об организации медицинской помощи раненым и больным военнопленным. В рамках указа было создано 3 госпиталя на 5000 человек.

Также в документах уточняется, что Советское командование оказывало гуманитарную помощь местным жителям следующих городов: Дрезден, Хемниц, Штеттин. Уже с середины мая население этих городов, включая больных, обеспечивалось продовольствием.

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