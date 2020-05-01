Около 2,8 тысяч случаев COVID-19 выявили в армии и военных учебных заведениях РФ

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Около 2,8 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа в российской армии и военных учебных заведениях страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

По данным Минобороны, коронавирусная инфекция диагностирована у 1099 военнослужащих и у 209 преподавателей и воспитанников довузовских военных учебных заведений. Кроме того, 1174 случая подтверждено в военных вузах, 313 случаев – среди гражданского персонала.

По последним данным, в России подтвержден 114 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее число летальных исходов составляет 1169, вылечились 13 220 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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