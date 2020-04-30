Турция заявила о продлении реализации сделки С-400, несмотря на коронавирус
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что реализация сделки по приобретению у России зенитно-ракетных комплексов С-400 будет продлена, несмотря на коронавирус. Об этом сообщает Reuters.
Он отметил, что реализация была задержана из-за пандемии коронавируса нового типа COVID-19.
«Была задержка из-за коронавируса, однако сделка будет продолжена согласно плану», — заключил Калын.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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