Российские военные продезинфицировали медучреждения в Сербии
Российские военные продезинфицировали медицинские учреждения на юго-западе Сербии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.
Специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты была проведена дезинфекция четырех объектов общей площадью более 12 тысяч квадратных метров, отметили в Минобороны.
За все время нахождения в Сербии, российские военные провели обработку 135 объектов в 27 городах, военные врачи приняли участие в лечении 727 заразившихся коронавирусом нового типа, говорится в сообщении ведомства.
Ранее отправленные Россией самолеты Ил-76 привезли в Сербию оборудование для проведения эпидемиологической диагностики и дезинфекционных мероприятий, а также военных специалистов.
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