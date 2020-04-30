Российские военные продезинфицировали медучреждения в Сербии

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Российские военные продезинфицировали медицинские учреждения на юго-западе Сербии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты была проведена дезинфекция четырех объектов общей площадью более 12 тысяч квадратных метров, отметили в Минобороны.

За все время нахождения в Сербии, российские военные провели обработку 135 объектов в 27 городах, военные врачи приняли участие в лечении 727 заразившихся коронавирусом нового типа, говорится в сообщении ведомства.

Ранее отправленные Россией самолеты Ил-76 привезли в Сербию оборудование для проведения эпидемиологической диагностики и дезинфекционных мероприятий, а также военных специалистов.

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