Российские самолеты Ту-142 выполнили полеты в дальней морской зоне

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Два противолодочных самолета Ту-142 российского Северного флота выполнили тренировочные полеты в дальней морской зоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службу флота.

Экипажи самолетов выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, указано в сообщении. Отмечается, что тренировочный полет продлился более 12 часов, отдельные участки маршрута российские Ту-142 проходили в сопровождении норвежских и британских истребителей.

В ходе тренировки экипажи самолетов отработали прохождение заданного курса над местностью без ориентиров и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных средств навигации, говорится в сообщении.