Коллегия Минобороны РФ обсудит борьбу с коронавирусом и весенний призыв
Коллегия Минобороны России на заседании в режиме видеоконференцсвязи обсудит весенний призыв на военную службу, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кроме того, на заседании будут обсуждаться вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом, оказания помощи Сербии и Италии российскими военными специалистами, а также строительства многофункциональных медицинских центров.
В заседании примут участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций, рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что призывные комиссии начнут весенний призыв 6 мая. По указу президента, в армию призовут около 135 тысяч человек. Все новоприбывшие будут проходить двухнедельный карантин.
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