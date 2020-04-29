Коллегия Минобороны РФ обсудит борьбу с коронавирусом и весенний призыв

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Коллегия Минобороны России на заседании в режиме видеоконференцсвязи обсудит весенний призыв на военную службу, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, на заседании будут обсуждаться вопросы, касающиеся борьбы с коронавирусом, оказания помощи Сербии и Италии российскими военными специалистами, а также строительства многофункциональных медицинских центров.

В заседании примут участие руководящий состав Вооруженных Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что призывные комиссии начнут весенний призыв 6 мая. По указу президента, в армию призовут около 135 тысяч человек. Все новоприбывшие будут проходить двухнедельный карантин.

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