Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в онлайн-формате

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Движение «Волонтеры Победы» объявило во вторник на своем официальном сайте о старте акции «Георгиевская ленточка».

В этот раз она предсказуемо — в связи со сложной эпидемиологической ситуацией — пройдет в онлайн-формате.

В пресс-службе движения подчеркнули, что ситуация с коронавирусом не должна останавливать проведение акции.

«Очень важно относиться к символу Победы с уважением», — отметила руководитель движения Ольга Амельченкова.

Участникам онлайн-акции предлагается найти георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них.

Публикации в соцсетях лучше отметить хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома.