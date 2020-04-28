Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в онлайн-формате
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Движение «Волонтеры Победы» объявило во вторник на своем официальном сайте о старте акции «Георгиевская ленточка».
В этот раз она предсказуемо — в связи со сложной эпидемиологической ситуацией — пройдет в онлайн-формате.
В пресс-службе движения подчеркнули, что ситуация с коронавирусом не должна останавливать проведение акции.
«Очень важно относиться к символу Победы с уважением», — отметила руководитель движения Ольга Амельченкова.
Участникам онлайн-акции предлагается найти георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них.
Публикации в соцсетях лучше отметить хэштегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома.