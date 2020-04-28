Шойгу распорядился защитить увольняющихся со службы срочников от COVID-19

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил принять меры по защите увольняющихся со службы срочников от заражения коронавирусом нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В частности, должна быть обеспечена защита увольняющихся служащих во время их следования от воинской части к месту постановки на учет, распорядился Шойгу. В связи с этим будет организована доставка военнослужащих до вокзалов и аэропортов на прошедшем специальную обработку транспорте Минобороны.

Кроме того, министерство окажет служащим содействие в покупке индивидуальных средств защиты и билетов от вокзалов и аэропортов до мест постановки на учет, заявили в оборонном ведомстве.

По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 человек скончались, 8 456 человек вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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