Военные вузы закончат учебный год досрочно

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Министр обороны Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Довузовские учреждения завершат учебу до конца апреля, высшие учебные заведения — до 5 мая.

Отмечается, что все воспитанники отправятся по домам.

В России коронавирусом заразились 87 тысяч, скончались почти 800 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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