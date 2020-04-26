Весенний призыв начнется 6 мая

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Призывные комиссии начнут весенний призыв 6 мая, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что новобранцев отправят на службу после 20 мая.

По информации Минобороны, все сотрудники комиссий обеспечены медицинской защитой.

По указу президента, в армию призовут около 135 тыс. человек. 20 марта министр обороны Сергей Шойгу заявил, что большинство новобранцев отправят в войска в мае и июне. Все новоприбывшие будут проходить двухнедельный карантин.

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