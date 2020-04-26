Экипажи российских Ил-76 отработали посадку на острове в Арктике

Три экипажа военно-транспортной авиации России отработали посадку Ил-76 на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

Отмечается, что они выполнили посадку на аэродром Нагурское, расположенный на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как известно, это самый северный аэродром России.

Также экипажи бортов Ил-76 обеспечили десантирование подразделений ВДВ с высоты 10 км в Арктике.

Ранее сообщалось, что служащие ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты нижней границы стратосферы в экстремальных арктических условиях.

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