В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс», который прошел в акватории Азовского моря. Ранее видео учений было обнародовано на YouTube.

Как сообщала пресс-служба ВМС Украины, в ходе учений были отработаны задачи по экстренной подготовке судна к боевым действиям, ведению огня и отражению нападения, а также устранению пожара и эвакуации раненого с борта.

Так, один из пользователей заявил, что «у Сомали лодки получше будут», а другой написал, что «несокрушимые ВМСУ вышли в море на плавучей мастерской». Кроме того, один из комментаторов сыронизировал, отметив, что после таких учений «русские, наверное, дрожат».

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