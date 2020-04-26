США развернут вблизи Камчатки 54 истребителей пятого поколения F-35A

США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах. Об этом пишет украинское агентство Defense Express.

Согласно его информации, развертывание военных самолетов на авиабазе ВВС США Эйельсон, расположенной на Аляске, началось с двух F-35A Lightning II. Они появились там в апреле этого года. Данные самолеты поддержат базирующиеся на Аляске истребители пятого поколения F-22 Raptor.

«Усиление авиационной группировки имеет важное стратегическое значение для США в борьбе за военное присутствие в Арктике, которое несколько лет назад активизировала Россия. Это позволяет, в случае конфронтации, сразу получить преимущество в воздухе, что является критически важным в боевых действиях настоящего», — говорится в публикации.

В материале также отмечается, что авиабазы на Аляске позволяют контролировать районы пусков стратегических подводных лодок ВМФ России, а также маршруты патрулирования самолетов российской стратегической авиации.