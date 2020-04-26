Пентагон: иранский спутник не способен передавать разведданные

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Запущенный Ираном военный спутник едва ли способен передавать вооруженным силам исламской республики разведданные, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда.

«Иран заявляет, что он может производить съемку. На самом деле это вращающаяся в космосе веб-камера», — сказал Реймонд.

По его словам, вооруженные силы США непрерывно отслеживают объекты Ирана в космосе.

Ранее руководство Ирана заявило, что запустило на орбиту земли первый военный спутник «Нур» («Свет»). Он был выведен на 425-километровую орбиту при помощи двухступенчатой ракеты-носителя «Касед».

Эту попытку осудили западные страны. По их заявлениям, действия Ирана не соответствуют резолюции СБ ООН 2231, которая предусматривает запрет Ирану осуществлять ракетные пуски. Резолюция 2231 Совбеза ООН была подписана Ираном, Россией, США, Китаем, Францией и другими странами 20 июля 2015 года. Она предписывает Тегерану запрет на развитие ракетной и ядерной программы в военных целях.

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