Обнародовано видео сопровождения российскими Су-27 бельгийского истребителя

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Балтийский флот поделился видеозаписью сопровождения российскими СУ-27 бельгийского самолета F-16. Кадры публикует принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Стоит отметить, что видео были сделаны из кабин российских пилотов. На записи видно, как российские Су-27 следуют за самолетом ВВС Бельгии на некотором расстоянии. Затем один из них вплотную приближается к F-16 и спустя некоторое время улетает.

В пресс-службе Западного военного округа по Балтийскому флоту отметили, что запись сделана 24 апреля во время выполнения плановых полетов экипажей морской авиации БФ над нейтральными водами Балтийского моря. Самолет Бельгии летел по направлению к российской госгранице. Российская сторона заметила это и отправила два истребителя следить за действиями F-16. После изменения его курса полета Су-27 продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.

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