В Бурятии прошли учения с применением расчетов С-400 «Триумф»

В Бурятии прошли учения с применением расчетов зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 «Триумф». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что соединения ЦВО ликвидировали баллистические ракеты условного противника, который намеревался уничтожить инфраструктуры военного объекта. Действия разворачивались на полигоне Телемба.

Военнослужащие расчетов ЗРК С-400 «произвели захват цели на дальности около 400 км, ее дальнейшее сопровождение и уничтожение».

Для баллистических ракет применялись гиперзвуковые ракеты-мишени «Фаворит-РМ» и «Армавир».

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