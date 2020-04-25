Армия России получит носимые тепловизоры «Сыч» для разведки
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Армия России начнет получать носимые тепловизоры «Сыч» в 2021 году для инженерной разведки позиций противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Росэлектроника».
В пресс-службе рассказали, что государственные испытания созданного на входящем в холдинг ЦНИИ «Циклон» носимого прибора инженерной разведки «Сыч-3ИР» завершились недавно и прошли успешно.
Там добавили, что ЦНИИ «Циклон» был создан по техническому заданию.
Уточняется, что тепловизоры начнут поступать в войска в 2021 году.