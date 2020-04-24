В ВС России появилась группировка военных для борьбы с COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/379/12564379/RIAN_5708474.HR-pic905-895x505-76455.jpg">

В Вооруженных Силах России создана группировка из 30 тыс. военнослужащих для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По его словам, в ВС ведется масштабная работа по борьбе с инфекцией.

Глава Минобороны уточнил, что группировка также насчитывает 4 тыс. единиц военной и специальной техники.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,7 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минобороны России поручили рассмотреть привлечение армии к борьбе с вирусом

— Путин не принимал решение о привлечении врачей Минобороны к борьбе с COVID-19

— В Минобороны рассказали об эпидемиологической обстановке в ВС РФ