В ВС России появилась группировка военных для борьбы с COVID-19
В Вооруженных Силах России создана группировка из 30 тыс. военнослужащих для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
По его словам, в ВС ведется масштабная работа по борьбе с инфекцией.
Глава Минобороны уточнил, что группировка также насчитывает 4 тыс. единиц военной и специальной техники.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,7 млн.
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