Китай отреагировал на план США вытеснить РФ и страну с рынков ядерных технологий

Китай выступает против политизации США сотрудничества в сфере ядерной энергетики после публикации американским Минэнерго стратегии о покорении рынка. Об этом рассказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Дипломат сообщил, что видел американский доклад, в котором говорилось, что Китай и Россия в сотрудничестве в области ядерной энергетике не могут придерживаться высоких стандартов нераспространения ядерного оружия, как США.

«Это абсолютно не соответствует действительности», — цитирует Гэн Шуана РИА «Новости».

По его мнению, в последние годы Штаты пытаются разными способами очернить сотрудничества стран в сфере ядерной экономики.

Ранее Минэнерго США заявило, что Соединенные Штаты хотят вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США захотели вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий